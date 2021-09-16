Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı

 Limasol’da uyuşturucu tesiri altındaki bir kadının, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada ambulanstaki sağlık görevlilerine saldırdığı bildirildi.

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16/09/2021

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Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı

 Limasol’da uyuşturucu tesiri altındaki bir kadının, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada ambulanstaki sağlık görevlilerine saldırdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Pazartesi akşamı meydana gelen olayda, 41 yaşındaki kadının ambulanstaki sağlık görevlilerinden birini darp edip, parmaklarını ısırdığını ve formasını yırttığını yazdı.

Haberde, hastaneye götürülen kadının, muhtemelen birkaç farklı türdeki uyuşturucuyu karıştırarak, kullanmasından dolayı olay çıkarmaya ve doktorlara direnmeye devam ettiği belirtildi.

16/09/2021 14:20
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, Ambulans
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