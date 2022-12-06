Uyuşturucu ticaretine aman verilmemeli

UYUŞTURUCU TİCARETİNE AMAN VERİLMEMELİ. AİLELER DE ÇOCUKLARI İÇİN GÖZÜNÜ DÖRT AÇMALI. 24 SAATTE 3 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI. HER YERDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRIYOR

HİÇ BİR MALIN DEĞERİNİN YÜKSELDİĞİ YERDEN DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ MÜ? ET DE UCUZLAMAYACAK, SÜT DE, RAKI DA… HA; STERLİN DE 23’Ü GÖRDÜ İYİ Mİ?

Başbakan Ünal Üstel’in, “girişimlerimiz sonuç verdi, et ucuzladı” müjdesi, son 48 saattir dalga konusu. Bir o kadar da ciddi bir konu. Neden? Otorite boşluğunu, konulara uzaklığı, demeçle sorun çözme vasatlığını ve hepsinden önemlisi de koskoca başbakanın yanlış yönlendirilmesini gördük

Ne zaman bir malın değeri yükseldi de, vatandaşın ya da üreticinin lehine düştü? Ben hatırlamam. Bu nedenle et de ucuzlamayacak, süt de. Hatta daha da pahalı olacak. Kaldır gövdeni, vur yere.. değişmeyecek. Çünkü girdiler ucuzlamadı ki, et- süt ucuzlasın

İşin bir de arz talep meselesi var. Et alan azalıyor, fiyatı yükselecek. Süt üretimi düşüyor, fiyatı yükselecek. Göreceksiniz, yeni yılda en çok tartıştığımız konuların başında et ve süt konusundaki azalma gelecek, fiyatlar da bu noktada yukarıya doğru tırmanacak

Çiftçinin, hayvancının sorunu belli. Dünyada bu üretim alanı için neler yapıldığı belli. Tarım Bakanı ve ekibi de bu sorunları çözemez. Tarımsal üretimi devlet politikası haline getirmediğimiz sürece, döne döne aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz

Polis son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ele geçirdi, sadece hafta sonu 3 kilo… Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili denklem hep aynı… Ya güney bağlantılı, ya Afrika. Zehirlenen ise gençlerimiz

Gerçek şu ki, kuzey ve güneyde mafya gayet güzel birleşti. Her alanda işbirliği yapabiliyorlar. Zira, güneye gelen uyuşturucunun kuzeye geçirilmesi bir işbirliği, kuzeyde dağıtımı ise başka işbirliği gerektiriyor

Kısacası, çocukken söylediğimiz bir tekerleme vardı ya; “Bu vurdu, bu duttu, bu bilirdi, bu yedi, bu da okuldan geldi…” Komple bir işbirliği. Güneyde mal bulunuyor, çeşitli yollarla geçiriliyor, burada önce satıcılara, sonra da içicilere dağılıyor

Uyuşturucu çeşitleri, gençler arasında normalleştiriliyor. İşin tuhaf yanı, sentetik uyuşturucu da çok yaygın. Beyni uyuşturuyor, organları etkisiz hale getiriyor. Birileri ise zararlarına bakmaksızın büyük paralar kazanıyor.

Polisimiz sayın Ahmet Soyalan’dan başlayarak uyuşturucuya karşı büyük bir kavga veriyor. Eminim, görevi devralan Kasım Kuni döneminde de bu mücadele artarak devam edecek. Artarak devam etmeli de. Zira bu küçücük ülke, bunca yükü kaldırabilecek durumda değil

Herşeyden önce, “üniversiteler adası” imajımız son derece önemli. Hiçbir aile uyuşturucu batağındaki bir ülkeye çocuğunu göndermek istemez. Dolayısı ile, polisimiz bu çabası, aynı zamanda ülkemizin imajı açısından da büyük bir öneme sahip.

Düşünün, aracında uyuşturucu ile sınır kapısında yakalan şahıslar var, güneye geçmeleri mümkün değil. Bu nasıl bir cesaret? Kısacası, gözü dönen tacirler ne sınır dinliyor, ne memleket, ne genç, ne yaşlı. Kısa yoldan büyük paralar kazanma adına, gözler karardı

Aileler olarak da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu resmen bir bataklık. Devlet mücadele edecek; polis göz açtırmayacak, sınır kapıları hem suç çetelerine hem uyuşturucu ticaretine geçit vermeyecek, hepimiz bu canavara ve canavara can verenlere duvar öreceğiz

Olanı biteni anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Yalanla, dolanla, iktidar kavgası ile ya da fetva ile piyasa ucuzlamaz, ucuzlamayacak. Bunun için ekonomi bilimi devreye girmeli. Nakış nakış her detayla ilgilenilmeli. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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06/12/2022 08:08