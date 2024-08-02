Uyuşturucu yuttu, hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta polis baskını sırasında tasarrufunda bulundurduğu maddeyi içerek rahatsızlanan 41 yaşındaki Nezif Özhançer hayatını kaybetti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Polis Ekipleri tarafından Nezif Özhançer (E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturcu içiminde kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Adı edilen arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutması sonucu, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Özhançer’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.