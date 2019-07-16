Uyuşturucu zanlıları 1 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) –Ülkemize 31 gram 500 miligram ağırlığında uyuşturucu ithal eden Mohammad Jalal Yousef ve Ahmad Rael Nimer, 1 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç TemaySağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Hüdaverdi, sanıkların işledikleri suçun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucunun şahsi kullanım miktarının üzerinde oluşunu aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Ulunay, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.