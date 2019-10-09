Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak

2 Ekim 2019 tarihinde alınan bir bilgi ışığında, tasarrufunda 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunduran Gazimağusa sakini Tugay Çetin narkotik polisinin yapmış olduğu operasyon sonucu tutuklanmıştı.

Zanlı T.Ç ayni gün tutulmakta olduğu Gazimağusa polis müdürlüğünün tuvalet penceresinden kaçmak suretiyle firar etmiş ve ayni akşam yeğeninin evinde uyuşturucu ihtiva eden sigara içmekte olduğu esnada tespit ederek yeniden tutuklanmıştı. Tugay Çetin’nin üzerinde yapılan aramada ise gazete kâğıdına sarılı 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.

Sürdürülen tahkikatta, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında Hasan Gökel’den aldığını belirtmesi üzerine Hasan Gökel de polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlı Hasan Gökel ‘den yapılan soruşturmada Tugay Çetin’ye satmış olduğu uyuşturucu maddeyi İbrahim Turaç’dan aldığını itiraf etmesi üzerine İbrahim Turaç’da bir bet ofisine girmekte olduğu esnada polis tarafından tespit edildi. Polislerin geldiğini gören İbrahim Turaç cebinde muhafaza ettiği yaklaşık 1 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi ağzına atmak istemesi üzerine polis tarafından tutuklanmış ve uyuşturucu madde ile cebinde muhafaza ettiği 70 TL paraemare olarak alınmıştı.

Bugüne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün 9.10.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten tahkikat memuru verdiği şahadetinde incelenen kamera kayıtlarında zanlı 2 Hasan Gökel’in zanlı 1 Tugay Çetin’ne satmış olduğu emare uyuşturucu maddeyi zanlı 3 İbrahim Turaç’tan değil de başka bir şahıstan aldığının tespit edilmesi üzerine tahkikatın seyrinde değişiklik olduğunu aktardı.

Kamera görüntüsünde tespit edilen bu şahsın bulunabilmesi için soruşturmanınsürdüğüne değinen tahkikat memuru zanlılar aleyhine 2 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ortaya çıkan bu durum nedeniyle polisin tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlıların 2 daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

09/10/2019 23:28