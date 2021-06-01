Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak!

Boğazköy'de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca 'nın 28 Mayıs 2021 tarihinde, saat 18.30 raddelerinde, Boğazköy’de, Şht Şenay Özdayı Caddesi’nin sol kenarında park halinde bulunan MP 180 plakalı araç içerisinde, şüpheli vaziyette oturan Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca’nın üzerlerinde ve araç içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde, Mehmet Nur Çiftsüren’in giydiği pantolonun sol ön cebinde, dıştan beyaz renk içten yazılı beyaz renk naylon içerisinde, yaklaşık 2 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, adı edilene ait para cüzdanı içerisinde, Eroin içiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 7 adet alüminyum folyo parçası ve MP 180 plakalı aracın bağajında bulunan karton kutu içerisinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Electronic Kitchen Scale yazılı hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Onur Oğuzca’dan yapılan soruşturmadan, Mehmet Nur Çiftsüren’le konu mahalde, adı edilenin tasarrufunda bulunan Eroin türü uyuşturucu maddeyi birlikte içmek için buluştukları itirafında bulunduğunu söyledi. Polis konu şahısların suçüstü tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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01/06/2021 18:42