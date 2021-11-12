Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde müdür değişimi oldu ama hedef değişmedi ve uyuşturucu tacirlerine karşı başlatılan operasyonlar devam ediyor. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği “Paket” Operasyonunda zanlılar Tita Bandong Ndansı Dıeunedort ve Adeh Dınga Mırette 56 gram uyuşturucuyla yakalandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) ithal, Tasarruf Verme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.11.2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Şehit Hikmet Rezvan Sokakta Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda, Lefkoşa’da sakin Tita Bandong Ndansı Dıeunedort'un (E-26) kullanımında bulunan ve Lefkoşa’da sakin Adeh Dınga Mırette' nin (K-26) yolcu olarak bulunduğu PG 657 plakalı aracı içerisinde saklanmış bir şekilde, satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 Gram ağırlığında Hint Keneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunarak emare alınıp her iki zanlının da tutuklandığını anlattı. Ramiz, zanlıların ikametgahında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 4 bin 200 TL ve foil kağıtları bulunarak emare alındığını belirtti. Ramiz, zanlı 1’in son bir ay içerisinde aranan bir şahıs aracılığı ile 84 gram uyuşturucuyu 1.950 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Ramiz, yine zanlının aranan bir şahsın aracılıı ile 84 gram uyuşturucuyu ithal edip, zanlı 2 ile birlikte satışını yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca aranan emare ve bir zanlı olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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12/11/2021 16:07