Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!

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Güneşköy’de şüpheli görülen bir araçta yapılan polis kontrolünde uyuşturucu madde bulunması üzerine araçta bulunan zanlılar Yavuz Doğan ve Veysel Gültekin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 17.30 raddelerinde, Güneşköy Su Tesislerinin Kuzey Doğusunda deniz kıyısında, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından ZRB 663 plakalı araç içerisinde şüpheli görülen Güzelyurt’ta sakin zanlı Yavuz Doğan ve Mağusa’da sakin zanlı Veysel Gültekin’in huzurlarında konu araç içerisinde yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet üzerinde Erikli yazan 0,5 plastik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis suçüstü hali tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiğini ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu uyuşturucu maddeleri temin ettikleri bir şahsın arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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11/04/2021 11:31