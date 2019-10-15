Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!

Küçük Erenköy sakini Veysel Karalı Çavuşoğlu’nun ikametgâhında yapılan aramada Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 32 gr ağırlığında reçine halinde 4 çubuk uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde ihtiva etiğine inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare alınmış ve zanlı da tutuklanmıştı.

Sürdürülen tahkikat sonucu bahse konu uyuşturucu maddenin aranan bir şahıs vasıtasıyla Emre Özbayrak isimli zanlıdan alındığının belirlenmesi neticesinde Emre Özbayrak’da polis tarafından tespit edilerek aynı gün tutuklandı.

Her iki zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde ek tutukluluk talebiyle yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin tahtında şahadet veren narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görevli polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Yıldırım şahadetinde 14.10.19 tarihinde zanlı Veysel Karalı Çavuşoğlu’nun Küçük Erenköy’deki ikametgâhında yaptığı aramada yatak odasında bir masa üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet çubuk şeklinde reçine ile yine içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sigara bularak emare aldığını aktardı.

Tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Yıldırım, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi Eylül 2019 ayı içerisinde Dipkarpaz Ayfilo bölgesinde ismini verdiği bir şahıstan 1500 TL karşılığı 5 çubuk olarak satın aldığını itiraf ettiğini aktardı. İsmi belirlenen ve aranmakta olan bu şahsın bahse konu uyuşturucu maddeleri Emre Özbayrak isimli bir şahıstan temin edildiği yönünde bilgi edinildiğini belirten Yıldırım zanlı 2 Emre Özbayrak’nun de aynı gün tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Tutuklanan Emre Özbayrak’nun sözlü beyanlarında çelişkili birçok ifade yer aldığına değinen tahkikat memuru Yıldırım tahkikatını salimen yürütebilmesi yanında aranan şahsın da bulunabilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

15/10/2019 18:09