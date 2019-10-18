Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak

Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince Baran Yeşilkaya’nın ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 2 gr ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan foil kâğıdına sarılı 20 miligram ağırlığında madde ve içerisinde yarım gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu bulunduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştı.

Yapılan soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Jute Gideon Ughojor (E-27) isimli şahıs da aynı gün tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bugüne değin tutuklu bulunan her iki zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Hasan Selvili yemin tahtında verdiği şahadette, analiz için kimya laboratuvarına gönderilen emareler ile parmak izi şubesine gönderilen emarelerle ilgili raporların henüz kendilerine ulaşmadığına değinerek kamera kayıtlarındaki incelemenin de devam etmekte olduğunu belirtti.

Aranmakta olan bir şahıs var

Jute Gideon Ughojor’un uyuşturucu maddeyi almış olduğunu belirttiği şahsın da aranmakta olduğunu ve henüz bulunamadığına değinen tahkikat memuru Selvili tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 4 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

18/10/2019 19:24