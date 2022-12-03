Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak!

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Murat Tabakoğlu, Yelena Çelik ve Ali Ceyhan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ali Çavuş, Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ile ilgili aranan zanlı Murat Tabakoğlu’nun 21 Kasım 2022 tarihinde Girne’de bir iş yerinde tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını ifade etti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusuda beklerken zanlı Murat Tabakoğlu ve Yelena Çelik’in iş yerinden çıktığını, ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.

Polis, zanlı Murat Tabakoğlu’nun ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi zanlı Yelena Çelik’e verdiğini söyledi. Polis, Yelena Çelik’in kokaini araç içerisinde bulunan ayranın içerisine döktüğünü ifade etti. İki zanlının gözaltına alındığını belirten polis, Murat Tabakoğlu’nun üzerinde yapılan aramada cebinde bir miktar kokain türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında iş yeri içerisinde bulunan zanlı Ali Ceyhan’ın ise uyuşturucu içiminde kullanılan eşyaları pencereden attığının belirlendiğini ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının pencereden attığı ve uyuşturucu içiminde kullanılan folyo, pet şişenin ele geçirildiğini ve analiz için emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Ali Ceyhan’ın da tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, tüm emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, ancak kokainin ayranın içerisine dökülmesinden dolayı analizin uzun süreceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin nereden temin edildiğinin araştırıldığını belirterek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

(Kamalı Haber)

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03/12/2022 11:24