Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu kalacak!

Alsancak’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mustafa Ural, Doğa Arıkan ve Ayşe Kamkam tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, huzurda bulunan zanlı Mustafa Ural’ın 6 Mart 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Alsancak - Girne adresinde ikametgâhının giriş kısmındaki camlı büfe üzerinde Girne’de sakin Doğa Arıkan’ın ikametgaha girdiği sırada attığı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Doğa Arıkan ile Ayşe Kamkam’ın sorumluluğunda bulunan ZMJ 680 plakalı araç içerisinde aracın vites kutusu yanında şeffaf naylon içerisinde 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap yapılan arama neticesinde tespit edildiğini ve yapılan operasyonla zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, ayrıca telefonlarında yapılan ilk incelemede aralarında mesajlaşıp uyuşturucu alışverişi yaptıklarının görüldüğünü belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Doğa Arıkan’ın aracında yapılan aramada 7 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri daha ele geçirildiğini söyledi. Polis, ayrıca yapılan soruşturmada uyuşturucuyu ithal eden şahsın Mustafa Ural olduğunun belirlendiğini ifade etti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, telefon dökümlerinin inceleneceğini, aranan iki kişi olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlılar arasında uyuşturucu alışverişi olduğunu gösteren olgular sunulduğunu ve aranan iki kişi olduğunu belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

10/03/2020 21:24