Uyuşturucu zanlıları 6 gün tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da meydana uyuşturucu madde ve hap tasarrufu suçlarından tutuklanan 17 yaşındaki S.B. ile Nezif Özhançer bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı.

Polis, 7 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30’da Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından hükümsüz tutuklu olarak bulunan İbrahim Uçar’ın üzerinde yapılan kontrolde iç çamaşırı içerisinde

3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru, Uçar’ın ifadesinde maddeyi açık görüş esnasında S.B.’nin kendisine verdiğini söylediğini aktardı. Polis, S.B.’nin tutuklandığını, evinde yapılan aramada 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz ve 44 adet uyuşturucu içerikli Suboxone marka hap bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde Uçar’a verdiği maddeyi Nezif Özhançer aracılığıyla temin ettiğini itiraf ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, Nezif Özhançer’in de tutuklandığını, evinde yapılan aramada 20 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu ve 48 adet uyuşturucu içerikli Suboxone bulunduğunu belirtti. Polis, Nezif Özhançer’in ifadesi üzerine tedavi gördüğü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli doktor ile görüştüklerini söyledi. Polis, doktorun 48 adet hapı bağımlılık tedavisi gören Özhançer’e verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)