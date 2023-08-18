Uyuşturucu zanlıları 7 gün daha tutuklu

Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparken aracında yapılan aramada bir kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirilen Osman Teki ile suçla bağlantılı tutuklanan Zeka Mamaali yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Fezile Kesat aktardı. Polis, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında düzenlenen Panzehir Operasyonu kapsamında Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 euro bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan soyadını bilmediği Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, suçla bağlantılı Zeka Mamaali’nin de yakalandığını söyledi. Polis, zanlı Mamaali ile Teki’nin birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini, Mamaali’nin Güney Kıbrıs’taki aranan şahısla bağlantıya geçtiği, zanlı Teki’nin de güneye gidip, uyuşturucuyu teslim aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Teki’nin bu iş için güneydeki şahıstan 640 euro aldığını ve yarısını Zeka Mamaali’ye vermek için anlaştıklarını belirtti. Polis memuru, zanlı Mamaali’nin evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere DATA İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)