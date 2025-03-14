Uyuşturucu zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen 'kokain hintkeneviri, methamphetamine, uyuşturucu madde içeren hap ithal, alma, tasarruf ve verme' suçlarından tutuklanan zanlılar Ahmet Fatih Ağcakoca ve Fuat Demirtaş sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 11.03.2025 tarihinde saat 21.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Ahmet Fatih Ağcakoca'nın kullanımında Fuat Demirtaş’ın yolcu olarak bulunduğu UZ 558 plakalı araçta yapılan arama neticesinde; tasarruflarında yaklaşık 21 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 6 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 6 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık bir gram 500 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarı renk plastik öğütücü ile 500 Euro ve 5 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, aranan şahıslar ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.