Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi

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25/02/2022

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Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi

Piyasa değeri 10 milyon TL olan Pakistan İran-Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı toplam 6 kilo 700 gram uyuşturucu ile ilgili14 Şubat sevgililer günü gerçekleştirilen “Kara Gül” operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılar Zümrüt Deniz ve Cem Derviş Doğu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar ileride yargılanacakları davalarında hazır olmalarının sağlanabilmesi için teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkeme zanlı Zümrüt Deniz’in 3 ayı, zanlı Doğu’nun 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Meselede Eroin-Methamfetamine-Ham Afyon ele geçirilmişti.

25/02/2022 14:16
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