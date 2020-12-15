Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 8.12. 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda 52 gram 200 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere yasal statüleri olmayan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 45 günü aşmamak üzere tutuklu yargılanmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)

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15/12/2020 14:40