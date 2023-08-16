Uyuşturucu zanlıları mahkemede!

Girne Boğazköy kavşağında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler tarafından yapılan huzur operasyonunda şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Fırat Deniz aleyhinde 8 gün ek tutukluluk süresi alınırken aynı gün tutuklanan ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk süresi alınan zanlılar Şerife Margilili, İmam Büyükakşeker ve Mahmut Fırat Gürler ise bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Osmanlılar olayla ilgili bulguları aktardı. Osmanlılar, 12 Ağustos 2023 tarihinde 19:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler tarafından Girne Boğazköy kavşağında gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında trafik kontrolü maksadıyla EL 112 plakalı aracı kontrol amaçlı durdurup araç içerisinde bulunan zanlılar Fırat Deniz, Şerife Margilili, İmam Büyükakşeker ve Mahmut Fırat Gürler huzurlarında yapılan arama neticesinde yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, beyaz kağıt içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan pipa bulunarak emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis memuru Mert Osmanlılar zanlıların tutuklanmalarının yürütülen ileri soruşturmada zanlılar Şerife Margilili, İmam Büyükakşeker ve Mahmut Fırat Gürlerin bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldığını ancak zanlı Deniz aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Deniz aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)