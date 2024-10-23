Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’daki ikametgahında 3 tür uyuşturucu bulunarak tutuklanan 32 yaşındaki Ahmet Aksoy bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 22 Ekim 2024 tarihinde 11.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde yaşayan zanlının evinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada 17 adet extacy türü uyuşturucu hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan madde ve 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, üzerinde kokain türü uyuşturucu kalıntısı bulunan bir adet tabak ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 8 bin 85 TL ile 120 euro nakit para bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 15 Haziran 2024 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize ve gönderileceğini, alınacak ifadeler, görüp soruşturulması gereken şahıslar olduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlı aleyhinde İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne herhangi bir uyuşturucu madde ithal ve tasarruf izninin olup olmadığını araştırılmasının da yapılacağını açıkladı. Polis memuru, hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin sarılı olduğu şeffaf renk naylonun üzerinde gerekli parmak izi araştırması yapılması için, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Foto-Parmak İzleri Şubesi'ne gönderilmesi gerektiğini açıkladı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri nasıl, ne şekilde ve kimden temin ettiğinin de araştırılacağını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)