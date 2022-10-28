Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda tutuklanan zanlılar Turan Can Yegül, Efe Türker Var ve Burak Aşan teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 18.10.2022 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Haspolat bölgesinde tespit edilen Zanlı Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunarak emare alınmış olup zanlı Yegül’ün tutuklandığını anlattı. Polis, yine ayni gün zanlı Var’nın Yenikent Gönyeli adresinde toplam 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22,600 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Yegül’ün tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, 2’nin konu maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile GKRY’den 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, yasal statüsü olmayan zanlı Yegül ve Var’nın tutuklu, zanlı Aşan’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı Yegül ve Var’nın 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlı Aşan’ın ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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28/10/2022 14:23