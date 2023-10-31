Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan Yemenli Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed ile Hayrullah Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro, 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, operasyon esnasında ikametgaha gelen Hayrullah Alır’ın üzerinde yapılan aramada naylon pakette bir gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 300 Sterlin ele geçirildiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 17 Ekim 2023 tarihinde whatsapp üzerinden yazıştığı Golden lakaplı bir şahıstan Hayrullah Alır ile birlikte Kuzey çevre yolundan teslim aldıklarını, bir kısmını Lefkoşa’da satıp maddi kazanç elde ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının bir gram hintkenevirini 400, bir gram kokaini ise 100 euroya sattıklarını söylediğini açıkladı. Polis, zanlı Abdulhameed’in 18 Ekim’de zanlı Alır’a 4 gram kokain verdiğini, zanlı Alır’ın 3 gramını bir şahsa 100 Sterlin karşılığında verdiğini söyledi. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında toplam 11 gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Yemen uyruklu ve öğrenci olduğunu, zanlı Hayrullah Alır’ın 24 Ağustos 2023 tarihinde 60 günlük vize ile aile ziyaretine geldiğini, her iki zanlının da yasal statülerinin mevcut olduğunu belirtti. Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmalarını talep etti. Polis memuru zanlı Alır’ın avukatının sorusu üzerine, Alır’ın uyuşturucu satışı yaptığı kişilerle gerçekleştirdiği mesajları sildiğini söylediğini, cep telefonlarıyla ilgili DATA incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlı Abdulhameed’in tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının zanlı Alır’dan fazla olduğunu söyledi. Bilgeç, bu nedenle teminat şartı belirlerken zanlılar arasında ayrıma gidildiğini açıkladı. Bilgeç, zanlı Abdulhameed’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Bilgeç, Alır’ın ise 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)