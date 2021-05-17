Uyuşturucu zanlıları sekiz gün daha tutuklu kalacak

Girne'de uyuşturucu nedeniyle göz altına alınan 7 zanlı sekiz gün daha tutuklu kalacak.

Bir evde yapılan gürültü nedeni ile baskın yapan polis uyuşturucu madde bulması üzerine 7 kişiyi gözaltına almıştı. 7 zanlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerin olduğunu bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin laboratuara gönderileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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17/05/2021 16:22