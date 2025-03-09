Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı!

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Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Edgar Isheanesu, Gundıdza, Presley Myron Mufunda, Kudakwashe Moyo ve Efe Princess Igarrı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20:15 raddelerinde LPM'ye bağlı bir CÖŞ ekibinin Gönyeli Yenikent bölgesinde devriye görevinde oldukları bir esnada bir kafe işletmesinin otoparkı içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Edgar Isheanesu Gundıdza ve Presley Myron Mufunda'yu tespit etmelerine müteakip, gerçekleştirdikleri aramada, zanlı Gundidza'nı giymekte olduğu siyah renk ceketin sağ̆ cebinde iki adet üzerinde naylon poşet içerisinde ayrı ayrı yağlı kâğıda sarılı içlerinde 4'er adet mini ekmek olduğunu ve ekmeklerin 2 tanesinin içerisinde folyo kâğıdına sarılı yaklaşık birer gram ağırlığında Hintkeneviri türü̈ uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan sorgularında zanlıların bahse konu yere KG 047 plakalı araç̧ ile geldiklerinin öğrenilmesi üzerine yine aynı park yerinde bahse konu araçta yapılan aramada; aracın arka koltuğunda Kudakwashe Moyo'nun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının yanında koltuk üzerinde 18 adet poşet içerisinde paketlenmiş̧ vaziyette mini ekmekler ve ekmeklerin içerisinde folyo kâğıda sarılı Hintkeneviri türü̈ uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirten polis, mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde toplam 74 adet mini ekmek bulunduğunu, bunların 18 tanesinin içinde folyo kâğıdına sarılı her biri yaklaşık bir gram ağırlığında Hintkeneviri türü̈ uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta zanlıların ekmekler içerisindeki uyuşturucu maddeleri Efe Princess Igarrı'den aldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı Igarrı'nin Lefkoşa’da tespit edilerek ileri soruşturma maksatlı Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, duruşmadan sonra Efe Princess Igarrı'nin ifade verdiğini, polisi görünce korkup uyuşturucu maddeleri evinin balkonundan sattığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının gösterimi ile evin çevresinde yapılan aramada 21 gram hintkeneviri ve 28 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap bularak, emare alındığını kaydetti. Polis, Efe Princess Igarrı'nin aracında ikinci bir arama yapıldığını ve 3 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap bulunduğunu söyledi. Polis yapılan soruşturma sonucu Edgar Isheanesu Gundıdza’nın bin 550 gün, Presley Myron Mufunda’nın ise 20 gündür ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini ifade ederek 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, diğer iki zanlının ise öğrenci olduklarını, Kudakwashe Moyo aleyhine uyuşturucu alma ve tasarrufu, Efe Princess Igarrı aleyhine ise uyuşturucu alma, Tasarruf ve verme suçlarından dava getirildigini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra yalkut Bilgeç, Kudakwashe Moyo'nun 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ispat_vucut yapmasına emir verdi

Mahkeme, Efe Princess Igarrı'nin 60 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 700'er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada 2 gün ispat_vucut yapmasına emir verdi. Yargıç, ülkede ikamet izni olmayan diğer 2 zanlının ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.