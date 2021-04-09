Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı!

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Altuğ Gürler, Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna, Altuğ Gürler’in 01.04.2021 tarihinde, Girne’de, tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı. Polis, zanlının ardından 5 Nisan’da olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Yuğucu’nun tutuklandığını, tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, Mustafa Yuğucu’nun ifadesinde uyuşturucu maddelerin Altuğ Gürler’e ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, suçla bağlantılı Aysel Gürler’in de tutuklandığını, zanlı Altuğ Gürler ile eşi Aysel Gürler’in evinde arama yaptıklarını ifade etti. Polis, zanlı Aysel Gürler’in eşinin tutuklanmasının ardından 9 paket kokaini tuvalete atıp yok ettiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, sorgulanan Altuğ Gürler’in ifadesinde 25 gram kokainin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Altuğ Güler’in 40 bin TL nakit yatırmasına, bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, Mustafa Yuğucu’nun 15 bin nakit, bir kişinin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Aysel Gürler’in ise 10 bin nakit bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuklu yargılanmasına emir verdi.

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09/04/2021 17:45