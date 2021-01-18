Uyuşturucu zanlıları tutuklu bekleyecek!

Lefkoşa’da uyulturucu ile yakalanan zanlılar yeniden mahekmeye çıkartıldı. Zanlılar tutuklu bekleyecek

(Kamalı Haber)

SENTETİK CANNABİNOİD (BONZAİ) BULUNDU

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz zanlı Salih Kahraman’nın Gönyeli’deki ikametgâhında 8 Ocak 2021 tarihinde mahkeme emri ile arama yapıldığını yapılan aramada toplam 7 buçuk gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

ARAÇTAN DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ramiz, operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın ikametgâhının altında zanlı Hüseyin Karadeniz’in yolcu olarak bulunduğu ve zanlı İsmail Okur’un kullandığı KR 560 plakalı salon aracın şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu dile getirerek, söz konusu araçta yapılan aramada ise zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu ve emare alındığını ifade etti.

SUÇÜSTÜ TUTUKLANDILAR

İki zanlının da suçüstü gereği tutuklandığına işaret eden Ramiz, aynı gün zanlı Hüseyin Karadeniz’in Küçük Kaymaklı bölgesindeki ikametgahında da 17.50 – 18.20 saatleri arasında mahkeme emriyle arama yapıldığını bildirdi. Yapılan arama sonucunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını vurgulayan Ramiz, iki zanlıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında söz konusu maddeyi zanlı Hüseyin Karadeniz’in 300 TL ve zanlı İsmail Okur’un 200 TL para koyarak toplamda 500 TL karşılığında aranmakta olan bir şahıstan aldıklarının belirlendiğini anlattı.

UYULTURUCU ALIŞVERİŞİ TESPİT EDİLDİ

Zanlı Hüseyin Karadeniz’in ifadesinde ikametgâhında bulunan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 tarihinde zanlı Salih Kahraman’dan aldığını beyan ettiğini dile getiren Ramiz, zanlıların verdikleri ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ramiz, soruşturma kapsamında zanlı Salih Kahraman’ın benzer suçlar işlediğinin ve bu suçlardan 4 kere teminata bağlanmasına rağmen ayni suçları islemeye devam ettiğinin tespit edildiğine işaret ederek, zanlı Kahraman’ın serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edeceğini bildirdi. Ramiz, Zanlının bu nedenle davaları görüşülünceye dek 3 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesini talep etti.

CEZAEVİNDE BEKLEYECEK

Zanlılar Hüseyin Karadeniz, ve İsmail Okur’nun aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Ramiz, zanlıların uyuşturucuyu aldıkları sahsın hala aranmakta olduğunu ve zanlıların ikamet izinlerinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Ramiz, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Salih Kahraman uyuşturucu satın aldığı yönünde beyanda bulunurken, uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Salih Kahraman’ın 75 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine, zanlar Hüseyin Karadeniz, ve İsmail Okur’nun ise soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün daha tutuklu beklemesine emir verdi.

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18/01/2021 14:36