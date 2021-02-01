Uyuşturucu zanlıları tutuklu kalacak

Gazimağusa’da 28.01.21 tarihinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, tasarruflarında 8 gr 100 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alınırken Nijerya uyruklu Promise Iyere (E-27) ve Nambol Nandad Wuyep (E-24) suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklanmış ve 29.01.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 01.02.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler PM Kemal Onbaşı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Onbaşı yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi ışığında 28.01.21 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilen zanlıların yapılan üst aramasında zanlı 1’ e ait bel çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 19 adet folyo kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr madde, ayni yerde şeffaf bir parça poşete sarılı 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını, zanlı 2’nin boynunda asılı çanta içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan şeffaf bir parça kâğıda sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında madde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’den yapılan sorgulamada bahse konu uyuşturucu maddelerin 2 gün önce ismini bilmediği siyahi bir şahıstan 2100 TL karşılığı 6 gr olarak aldığını ve 1 gramını zanlı 2’nin çantasına koyduğu itirafında bulunarak gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen tanık polis, zanlı 2’nin ise ifade vermediğini belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olduğunu, emarelerle ilgili uzman raporun henüz ellerine ulaşmadığını, aranmakta olan şahıs ile ilgili kamera görüntülerinin incelenmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmem maksadıyla tutukluluğunun uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 16:17