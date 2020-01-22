Uyuşturucu zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 kilo 100 gr ağırlığında madde ve kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulundurdukları iddiasıyla Gazimağusa sakinleri Mustafa Fedai 14.1.20 tarihinde ve Suriye uyruklu Qosai Almustafa 15.1.20 tarihinde narkotik polisi tarafından tutuklanmış ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tutuklandıkları günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla 2 ayı aşmayan bir süre merkezi cezaevine gönderildiler.

İddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Yıldırım şahadetinde, 14.1.20 tarihinde saat 23 raddelerinde Gazimağusa’da Karakeşliler bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde sınıra yakın bir yolda yürümekte olan zanlı 1 Mustafa Fedai’in tespit edildiğini ve 10 metre yakınında bir çanta içerisinde şüpheli maddeler olduğunun görülmesi üzerine olaydan polisin haberdar edildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine olay mahalline gidilerek yapılan kontrolde bahse konu çanta içerisinde yeşil poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 100 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ayni yerde küçük şeffaf poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1 Mustafa Fedai’in 15.1.20 tarihinde mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini belirten Yıldırım ifadesinde bulunan uyuşturucuların zanlı 2’ ye ait olduğunu beyan etmesi üzerine zanlı 2 Qosai Almustafa’ın 15.1.20 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildiğine değinen Yıldırım, zanlı 2 nin kullanımındaki kiralık araçta yaptıkları aramada sol ön koltuk altında paspas üzerinde bir miktar Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunarak emare alındığını ve zanlı 2 nin tutuklandığını belirtti.

Analize gönderilen emarelerin 1 kilo 75 gr 560 mlg Hint keneviri türü uyuşturucu ve 5 gr 698 mlg kokain türü uyuşturucu madde olduklarının belirlendiğini aktaran Yıldırım zanlı 2’ nin aracının içerisinde paspas üzerinde tespit edilen kırıntıların ise 11 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlı 1’ e 1 kilo 75 gr 560 mlg Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile 5 gr 698 mlg kokain türü uyuşturucu madde tasarrufu ve zanlı 2’ ye de 1 kilo 75 gr 560 mlg Hint keneviri türü uyuşturucu madde, 5 gr 698 mlg kokain türü uyuşturucu madde ve 11 mlg Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini belirten Yıldırım ilaveten zanlılar aleyhine birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ayrı dosya tanzim edildiğini söyledi.

Bunun dışında 30.9.2018 tarihinden bu güne değin hiçbir yasal statüsü olmadan KKTC’de bulunan zanlı 2 aleyhine izinsiz ikamet dosyası tanzim edildiğini söyleyen Yıldırım işlenen suçlara dikkat çektikten sonra zanlıların 2 ay süreyle merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

22/01/2020 20:48