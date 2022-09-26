Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar A.D ve S.I tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı A.D ve zanlı S.I’nın Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.09.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Çetinkaya bölgesi Zahra sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin A.D (E-24) üzerinde yapılan arama neticesinde sağ cebinde sigara kutusu iç foil türü kağıdına sarılı tütünle karışık yaklaşık 2 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve olay yerinde uyuşturucu madde içmek için tasarlanan pet şişenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, zanlı A.D'nin suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan sorgulanmasında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Lefkoşa’da sakin S.Iık(E-22) isimli şahıstan aldığını belirttiğini ve S.I’nın derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği A.D ve S.I'nin ikametgahlarında yapılan aramada herhangi kanunsuz birşey tespit edilemediğini belirtti. polis, aynı tarihte A.D ve S.I'den uyuşturucu testi için 10 cc kan alınıp devlet labaratarına gönderilmek için gerekli yazışmaların başlatıldığını söyledi. Polis, zanlı A.D’nin gönüllü bir ifade verip, ifadesinde özetle uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi S.I'den aldığını söylediğini belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, A.'in vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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26/09/2022 11:52