Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da bir yurt binasındaki dairede mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi gereği arama gerçekleştirdi. Sudan uyruklu zanlı Saıfeldeen Abdalla Alshaıkh Mohamed Hkair ve Mısır uyruklu zanlı Mohamed Osama Nabıh Mohamed’in hazır bulunduğu ve huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 1 gr 100 mlg ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, her iki zanlı tutuklanmış ve 28.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3’er gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Yıldırım şahadetinde alınan bilgi ışığında 27.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir yurt odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlıların huzurunda yapılan aramada, zanlı 1’ in giymekte olduğu kot pantolonun sağ cebinde 100 mlg, montunun ön cebinde 0,5 gr ve zanlı 2 ye ait siyah renk sırt çantası içerisinde naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 0,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım, bir kutu içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan iki adet öğütücünün de tespit edilerek emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirtti.

Tahlil raporlarının henüz kendilerine ulaşmadığına değinen Yıldırım, zanlıların herhangi bir beyanda bulunmadıkları gibi ifade de vermediklerine vurgu yaptı.

Uyuşturucu madde olduklarına inanılan maddelerin zanlıların tasarrufuna ne zaman ve ne şekilde geçtiğine dair soruşturmanın devam etmekte olduğuna değinen Yıldırım, tahkikatı salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

02/03/2020 19:09