Uyuşturucu zanlılarının tutukluluk süresi uzatıldı

Polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan ve yapılan takip sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi park alanında yakalanarak tutuklanan Okan Karakaş ile Tevfik Cahit Altıoğlu’ nun tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint keneviri yağı (sıvısı) ihtiva eden birisi kırık 3 adet 1 gramlık küçük şişe polis tarafından emare alınarak zanlılar tutuklanmıştı.

Zanlılar 25.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarına tahkikat amaçlı üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Bugün zanlılar ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Hasan Derman, alınan bir ışığında 24.10.19 tarihinde zanlı Okan Karakaş’in kullanımındaki GZ.838 plakalı aracın Lions Garden çemberi üzerinde polis kontrolünden kaçması sonucu aracın peşine düşüldüğünü aktardı. Kovalamaca esnasında zanlı Tevfik Cahit Altıoğlu’nun araç penceresinden dışarıya bir şey attığının görüldüğüne de vurgu yapan Derman, kısa süren kovalamacanın ardından zanlıların Gazimağusa Devlet Hastanesi park alanında durdurulduklarını söyledi.

Araç içerisinde yapılan aramada 1 gramlık küçük bir şişe içerisinde Hint Keneviri yağı türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sıvı ile elektronik sigara üzerine takılı şişe içerisinde 1 gram ağırlığında Hint Keneviri yağı türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sıvı ile elektronik sigaranın emare alındığına değinen Derman akabinde zanlı Tevfik Cahit’in bir şeyler atmış olduğu yol kenarında arama gerçekleştirdiklerini aktardı.

Arama sonucu yol kenarında 3 adet küçük karton kutunun bulunduğuna değinen Derman yapılan kontrolde kutulardan birinde 1 adet 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü yağı uyuşturucu madde olduğuna inanılan sıvı madde, ikinci kutuda ise kırılmış vaziyette bir adet küçük şişenin bulunduğunu ve emare olarak alındığını söyledi.

Emare uyuşturucu sıvıların zanlı 1 tarafından İngiltere’den alınarak 30.9.19 tarihinde Derinya kara sınır kapısından KKTC’ye ithal edildiğine dair itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine vurgu yapan tahkikat memuru Derman, zanlı 2 nin yol kenarına atmış olduğu 3 adet karton kutu ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Henüz aranmakta olan ve bulunamayan 1 adet emarenin bulunması için tahkikatını sürdürmekte olduğunu belirten Derman, ilgili dairelerden beklenen raporların da kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin bir kısmında teyit ve tekzibinin yapıldığına değinen Derman, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti. Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlıların 3 er gün poliste tutuklun kalması yönünde emir verdi. (MHA)

28/10/2019 18:41