Uyuşturucu zanlısı 1 gün tutuklu kalacak!

Gazimağusa’da 16.03.22 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet sarma sigara, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 mg ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet öğütücü bulunan Muzaffer Önbıçak suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunanlar emare olarak zapt edildi.

Zanlı bugün “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru İbrahim Gökova‘yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi doğrultusunda 16.03.22 tarihinde saat 18.30 raddelerinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada salon odasında sehpa üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir adet sarma sigara, ayni yerde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 ml ağırlığında madde ve 1 adet şeffaf renk öğütücü bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, meselenin yeni olması nedeniyle emarelerin bugün itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığının da mevcut olduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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17/03/2022 17:46