Uyuşturucu zanlısı 2 gün daha tutuklu kalacak

Güney Kıbrıs’tan, uyuşturucu madde türü olduğuna inanılan yaklaşık 40 gr ağırlığında uyuşturucu madde ithal ve tasarruf eden Lefkoşa sakini Ceren Damdelen 5.10.19 tarihinde suçüstü tespit edilerek tutuklanmış ve 6.10.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 9.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını sürdüren polis memuru Gökhan yıldırım yemin tahtında şahadet vererek zanlının suçüstü tespit edilen uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçları ile ilgili önceden aktarmış olduğu olguları yeniden mahkemeye anımsattı.

Zanlı aleyhindeki tahkikatın devam ettiğine değinen Yıldırım,gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi ile ilgili tahkikatın devam ettiğini aktardı. İnceleme için laboratuvara gönderilen emarelerle ilgili raporların da henüz gelmediğini belirten Yıldırım, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün ek tutukluluk vermesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi (MHA)

09/10/2019 19:46