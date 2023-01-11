Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak!

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Emeka Sunday Anyaeche mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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11/01/2023

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Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak!

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Emeka Sunday Anyaeche mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru  İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Emeka Sunday  Anyaeche’nin Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10 ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda Lefkoşa’da bir otelde yapılan rutin kontrolde oda içerisinde polisi gören zanlı Emeka Sunday  Anyaeche’nin tasarrufundaki 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

(Kamalı Haber)

11/01/2023 12:29
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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