Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlılar Khaled Alradawı ve Amjad Salem mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlılar Khaled Alradawı ve Amjad Salem Alsalem’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 16.30’da Küçük Kaymaklıda bulunan Şimal Sokak içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir Polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan ZRZ 064 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa’da sakin zanlılar Khaled Alradawı ve Amjad Salem Alsalem’ın alıkonularak üzerlerinde ve konu araçta yapılan aramada, aracın el freni koruyucusu altında yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup, adı eldenlerin suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, . İbrahim Haşim Sokak Nicosia Park Residence araç park yerinde 16.50-17.05 saatleri arasında Khaled Alradawı’ ye ait PF 505 plakalı araçta adı edilenlerin huzurunda yapılan aramada konu aracın bagaj kısmında yedek lastiğin yanında beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Khaled Alradawı’nin konu maddeyi aranan 1 şahıstan 40 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğundan, 3 gün daha Poliste tutuklu olmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



17/09/2021 17:28