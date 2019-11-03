Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

İskele-Karpaz anayolu üzerinde yapılan kontrolde Müslüm Taş’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara bulunarak emare alındı ve zanlı tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının 2.11.19 tarihinde saat 22.00 raddelerinde İskele Mücahitler Gazinosu Çemberinde trafik ekiplerince kontrol maksatlı durdurulduğunu ve aracında uyuşturucu madde ihtiva eden sigara tespit edilmesiyle narkotik şubesinin olaydan haberdar edildiğini aktardı.

Olay mahallinde zanlının kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada tespit edilen tütünle karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sigaranın emare alındığını belirten Yıldırım zanlıyı tutukladığını aktardı.

Tahkikat memuru Yıldırım şahadetine devamla, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 2.11.19 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde ismini bilmediği siyahi bir erkek şahıstan aldığı konusunda beyanı olduğunu belirtti.

Mesele ile ilgili alınacak ifadelerin mevcudiyetine ve emarenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilecek olmasına değinen Yıldırım tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seren Bensen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

03/11/2019 17:27