Uyuşturucu zanlısı 5 gün daha tutuklu kalacak!

Gazimağusa’da, bir üniversite içerisinde yaya olarak tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15 gr ağırlığında madde bulunan Khalid Ali tutuklanmış ve önceki gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

2 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, bugün “kanunsuz hintkeneviri tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, meseleyle ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Erkan Çelik’ i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 15.03.22 tarihinde Gazimağusa’ da bir üniversite kampüsü içerisinde yaya olarak tespit edilen zanlının yapılan üst aramasında giymekte olduğu montun ön sol cebinde bir çanta içerisinde iki adet folyo kağıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının polise herhangi bir ifade vermediğini ancak emare uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğu yönünde beyanda bulunduğuna değinen tanık, uzmana gönderilen emarelerle ilgili herhangi bir raporun henüz kendilerine ulaşmadığını söyledikten sonra maddenin kimden, nereden ve ne zaman alındığı konusunda soruşturma yapılabilmesi maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Savcı yardımcısının polisin talep ettiği 8 günlük süreyi 5 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Bu habere tepkiniz:



18/03/2022 15:59