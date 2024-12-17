Uyuşturucu zanlısı 6 gün tutuklu kalacak!

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarruf suçlarından tutuklanan alman uyruklu zanlı Cimberly Papenfuss’un bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı. 13.12.2024 tarihinde saat 22:00’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis ekipleri tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı Cimberly Papenfuss’un valizine tepki vermesi sonucunda yapılan aramada 4 adet üzerlerinde Pueblo yazılı mavi renk tütün paketleri içerisinde yaklaşık 100 gram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi kendi kullanımı için getirdiğini söylediğini ancak KKTC’de herhangi bir bağı olup olmadığını araştıracaklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu ifade ederek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin astım hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)