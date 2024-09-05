Uyuşturucu zanlısı bir gün tutuklu kalacak!

(Kamalı Haber)- Aracında yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafında aracıyla seyir halindeyken Ercan Kavşağında tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.