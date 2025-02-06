Uyuşturucu zanlısı cezaevinde bekleyecek

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, verme, ithal ve alma suçlarından tutuklanan Ahmed Salem dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından çıktığı esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Ahmet Salem'in üzerinde yapılan aramada bir gram kokain ve 28 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.Polis, Akabinde zanlının evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu güneydeki bir şahıs aracılığıyla 27 Ocak tarihinde 112 gram hintkeneviri ve 12 gram kokain olarak alındığını 56 gram Keneviri ve 4 gram kokaini iki ayrı şahsa verip, 30 bin TL ve 340 Euro gelir elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 29 Kasım 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.