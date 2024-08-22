Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Girne’de ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Bilal Kanmaz teminat talebiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Kader Artan mahkemede olguları aktardı. Artan, 14 Ağustos 2024 tarihinde 17.40-18.30 saatleri arasında Girne Karaoğlanoğlu Şht. Osman Sokak’ta sakin Bilal Kanmaz’ın ikametgahında yapılan aramada ikametgahın bahçe kısmında bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)