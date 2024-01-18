Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Harrison Osaba bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde zanlının Göçmenköy’de kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, ikametgaha gidildiğinde o esnada eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 7 ayrı pakette satışa hazır 9 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında 10 gram hintkeneviri, üzerinde 690 miligram uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ve foil kağıtları bulduklarını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 22 gram olarak aranan şahıstan aldığını, bir gramını satarak, 500 TL gelir elde ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının suçlarını itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı güne kadar KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının “uyuşturucu madde alma, tasarrufu, verme, suç gelirlerini önlenmesi yasasına aykırı hareket ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)