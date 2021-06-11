Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı David Phenson Jhon yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı David Phenson Jhon’un “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis memuru Sakallı, zanlı David Phenson Jhon ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan baskında zanlının tasarrufunda foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeleri pencereden attığını ve emarelerin emare olarak alındığını anlattı.

Sakallı, zanlının bahse konu maddeleri, 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının ve aranan kişilere satarak 800 TL para kazandığının tespit edildiğini belirtti. Sakallı, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmamak üzere tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.





Bu habere tepkiniz:



11/06/2021 14:12