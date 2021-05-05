Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 122 gram uyuşturucuyla yakalanan Mert Eker teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru, Girne’de tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının cüzdanında ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yapıldığını, bahçe kısmında 4 ayrı naylona sarılı vaziyette gömülü 122 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifade verdiğini, kendisine uyuşturucu veren şahsı söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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05/05/2021 17:28