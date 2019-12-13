Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

9.12.2019 tarihinde, alınan bilgi üzerine Gazimağusa' da bir bet ofisi arkasında, elinde tuttuğu plastik bir kap içerisindeki yaklaşık 10 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polisi görmesi üzerine yere dökerek kaçma teşebbüsünde bulunan İbrahim Turaç kısa süre içerisinde tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri tutuklu bulunan zanlı bugün 13.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 9.12.19 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının bir bet ofisinin arka kısmında tespit edildiğini belirten Üreten polisi gören zanlının elinde tuttuğu kap içerisindeki yaklaşık 10 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere dökerek kaçmaya çalıştığını aktardı. Kaçmaya çalışmasına rağmen zanlının tutuklandığını belirten Üreten yere dökülen uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığına değinen Üreten, zanlının 3 Ekim ve 19 Kasım 2019 tarihlerinde benzeri suçlardan teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğinin mümkün olması nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının her halükarda 75 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

13/12/2019 22:25