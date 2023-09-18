Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain ve Hintkeneviri) Alma, Verme ve Tasarruf” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Oğuzhan Çabukel bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, Girne’de Şht. Mustafa Sokak üzerinde buluna bir apartmanın giriş kısmında tespit edilen zanlı Oğuzhan Çabukel’in tasarrufunda 2 ayrı paket içerisinde 1.5gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis akabinde mahkeme emri ile zanlının ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde, ayakkabı içerisine gizlenmiş ayrı paketler içerisinde satışa hazır yaklaşık 8.5 gram kokain, 5 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, evde yapılan aramda ise 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 1 adet içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 TL kıvrık para ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 970 Amerikan Doları ve bin 250 Sterlin para bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 350 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. (Kamalı Haber)