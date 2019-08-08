Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli'de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Momen Aboraas bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Murat Döşenci, 02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de sakin zanlı Momen Aboraas’ın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 22 gram 442 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 150 TL, 620 ABD doları, bin 100 Euro’nun emare alındığını mahkemeye aktardı. Döşenci, zanlının alma ve tasarrufla ilgili davalarını kabul ettiğini ve satışla ilgili tahkikatın devam ettiğini söyledi. Zanlının üniversite öğrenci olduğunu belirten Döşenci, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)