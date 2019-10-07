Uyuşturucu zanlısı Metin Kocadal 4 gün daha tutuklu kalacak

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı narkotik polisi tarafından 4.10.19 tarihinde, Paşaköy’ de Metin Kocadal’ ın evinde yapılan aramada, toplam 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak adı edileni tutuklayıp uyuşturucu maddelere emare olarak el koymuştu.

Tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 7.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Hasan Selvili yemin tahtında verdiği şahadetinde zanlının bugün sabah itibarıyla gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeyi 3.10.19 tarihinde Lefkoşa da ismini verdiği bir şahıstan satın aldığını belirttiğini beyan ederek bu şahsın bulunması için tahkikatın devam etmekte olduğunu aktardı.

Analiz raporunun da henüz gelmediğine ve aranan şahsın da mevcudiyetine değinen Selvili, zanlı aleyhine 4 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

07/10/2019 18:48