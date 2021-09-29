Uyuşturucu zanlısı suçunu itiraf etti

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabinoid Alma ve Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Leonard Tocechukwu Obi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Leonard Tocechukwu Obı'nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabinoid Alma ve Tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28 Eylül 2021 tarihinde 18:50-19:45 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Lefkoşa Adli Şube ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli’de ikamet eden Zanlı Leonard Tocechukwu Obı'nin ikametgahında huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ve 6 adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 16 ayrı pakette 10 gram olarak 3 bin TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir kişi, kayıp emareler ve alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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29/09/2021 14:36