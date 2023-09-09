Uyuşturucu zanlısı suçüstü tutuklandı

Girne’de “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain ve Hintkeneviri) Alma, Verme ve Tasarruf” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Oğuzhan Çabukel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı. Ceylan, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, Girne’de Şht. Mustafa Sokak üzerinde buluna bir apartmanın giriş kısmında tespit edilen zanlı Oğuzhan Çabukel’in tasarrufunda 2 ayrı paket içerisinde 1.5 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis akabinde mahkeme emri ile zanlının ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde, Ayakkabı içerisine gizlenmiş ayrı paketler içerisinde satışa hazır Yaklaşık 8.5 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine 5 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 1 adet içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 TL kıvrık para ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4970 Amerikan Doları ve 1250 STG para bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak yapmış olduğu beyanlar olduğunu henüz teyit ve tekzip edilmediğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)