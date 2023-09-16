Uyuşturucu zanlısı suçüstü tutuklandı

Girne’de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, Verme ve Tasarruf suçlarında tutuklanan zanlı Deniz Mert Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Deniz Mert Doğan ’ın 15 Eylül 2023 tarihinde, saat 18:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından, Boğazköy’de Dr.Fazıl Küçük caddesi üzerinde şüpheli vaziyette görülmesi üzerine yapılan üst aramasında konu şahsın giymekte olduğu şortun sağ cebi içerisinde Parlament marka sigara paketi içinde muhafaza ettiği dıştan beyaz naylon içerisinde 12 adet folyo kağıdına sarılı ve 4 adet beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)